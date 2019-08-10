Российские волейболисты обыграли кубинцев в квалификации на ОИ-2020

Мужская сборная России по волейболу одержала вторую победу на олимпийском квалификационном турнире в Санкт-Петербурге. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли у команды Кубы со счётом 3:0 (25:16, 26:24, 27:25).
Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал доигровщик Дмитрий Волков, набравший 15 очков. 13 баллов принёс команде диагональный Виктор Полетаев. У кубинцев 15 очков на счету доигровщика Хесуса Хайме.
Накануне россияне обыграли мексиканцев (3:0), а кубинцы на тай-брейке упустили победу над сборной Ирана (2:3).
За победу в группе Е и олимпийскую путёвку сборная России сыграет 11 августа с командой Ирана.
Волейбол. Квалификационный турнир Олимпиады-2020. Санкт-Петербург
Группа Е. Второй тур
Россия – Куба – 3:0 (25:16, 26:24, 27:25).
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