Российские волейболисты обыграли кубинцев в квалификации на ОИ-2020

Мужская сборная России по волейболу одержала вторую победу на олимпийском квалификационном турнире в Санкт-Петербурге. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли у команды Кубы со счётом 3:0 (25:16, 26:24, 27:25).

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал доигровщик Дмитрий Волков, набравший 15 очков. 13 баллов принёс команде диагональный Виктор Полетаев. У кубинцев 15 очков на счету доигровщика Хесуса Хайме.

Накануне россияне обыграли мексиканцев (3:0), а кубинцы на тай-брейке упустили победу над сборной Ирана (2:3).

За победу в группе Е и олимпийскую путёвку сборная России сыграет 11 августа с командой Ирана.

Волейбол. Квалификационный турнир Олимпиады-2020. Санкт-Петербург

Группа Е. Второй тур

Россия – Куба – 3:0 (25:16, 26:24, 27:25).