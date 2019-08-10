Клюка: не должны были допускать напряжённой концовки в матче с Кубой

Доигровщик сборной России по волейболу Егор Клюка прокомментировал победу в матче олимпийской квалификации с командой Кубы (3:0).

«Куба — сильная команда физически, пошла игра и было сложно сдержать их в определённый момент, поэтому получилась концовка такая напряжённая, какой не должны были допускать. Но результат сделали, а во всё остальном надо прибавлять, и мне лично надо добавлять. Постараемся то сделать в следующем матче, это очень важно», — сказал Клюка.

11 августа за победу в группе Е и путёвку на Олимпийские игры в Токио сборная России сыграет с командой Ирана. Соперники одержали по две победы в предыдущих матчах олимпийской квалификации в Санкт-Петербурге, поэтому победитель очного противостояния автоматически станет участником Игр – 2020.