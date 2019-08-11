Лешуков: надеюсь увидеть на финале ЧЕ по пляжному волейболу полные трибуны
Россиянин Илья Лешуков прокомментировал выход в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
В решающем матче Лешуков и Константин Семёнов сыграют с действующими победителями турнира — норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом. Финал начнётся сегодня, 11 августа, в 19:00 мск.
«Мы очень рады, что удалось победить в полуфинале. Большое спасибо болельщикам. Будем настраиваться на финал. Тактику пока не знаем. Мы за полтора часа до матча разбираем соперника и со свежей информацией выходим на песок, чтобы всё было чётко и понятно. Надеюсь, на финале будут полные трибуны. Такая поддержка болельщиков очень заряжает энергией и помогает побеждать», — передаёт слова Лешукова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Россияне Лешуков и Семёнов пробились в финал ЧЕ по пляжному волейболу
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