«Пляжник» Семёнов: у меня, как у трансформера — всё сложилось-разложилось

Россиянин Константин Семёнов поделился впечатлениями от выхода в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве. В решающем матче Семёнов и Илья Лешуков сегодня, 11 августа, поборются за титул с действующими победителями турнира — норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом.
«Оба сета были трудными. Даже когда вели «+3» в концовке, понимали, что нельзя расслабляться, а наоборот надо дожимать, каждый мяч играть до конца. Что касается опасных падений, то мне везёт, что я гуттаперчевый. У меня, как у трансформера, всё сложилось-разложилось, так что не переживайте, я в порядке (улыбается).
Хочется сказать большое спасибо болельщикам. Трибуны не замолкали ни на секунду, поддерживали после проигранных мячей и радовались выигранным. Болельщики, наверное, единственные, кто отработал этот турнир на 100% от начала до конца (улыбается).
Норвежцы играют очень стабильно и на всех соревнованиях показывают волейбол высокого класса. Этот чемпионат Европы – не исключение, поэтому спуска себе нельзя давать ни на секунду. Выжмем из себя всё, что осталось. Будем стараться показать красивый волейбол и добиться положительного результата. У нас с ними была только одна встреча, и она закончилась очень печально (улыбается). Мы, можно сказать, мяча вообще не касались, нас расстреляли, как из пушки. Но будем надеяться, на этот раз мы справимся и дадим их бой. Особенно хочется хорошо сыграть в родных стенах. При наших болельщиках мы будем биться как в последний раз», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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