Австрийские волейболисты расплакались во время интервью на ЧЕ в Москве

Австрийцы Мартин Эрмакора и Мориц Пристауц-Тельснигг не смогли сдержать слёз, узнав, что они стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.

Австрийский дуэт в полуфинале в двух сетах уступил россиянам Илье Лешукову и Константину Семёнову и должен был поспорить за бронзу с Петром Кантором и Бартошем Лосяком, однако поляки снялись с турнира из-за травмы Кантора. Эрмакора и Пристауц-Тельснигг узнали о своём попадании на пьедестал от журналистов и восприняли новость очень эмоционально. Волейболисты заплакали и долго обнимались, после чего Эрмакора решил разделить радость с Семёновым.

«Московский турнир стал для нас настоящей сказкой. Мы плохо начали чемпионат, но с каждым матчем добавляли в уровне игры и получали уверенность в себе. Я горжусь этим парнем, который стоит рядом со мной», — сказал Эрмакора.

В финале Лешуков и Семёнов встретятся с действующими чемпионами Европы норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом. Решающий матч состоится сегодня, 11 августа, и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Видео доступно на «Чемпионате».