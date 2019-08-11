Лешуков и Семёнов — серебряные призёры ЧЕ по пляжнму волейболу в Москве

Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семёнов в финале чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве уступили лидерам мирового рейтинга, норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму, со счётом 0:2 (12:21, 18:21). Норвежская пара защитила титул чемпионов Европы.

Бронзовыми призёрами стали австрийцы Мартин Эрмакор и Мориц Пристауц-Тельснигг, которые уступили в полуфинале россиянам. Ранее, ещё на стадии 1/8 финала, именно эта австрийская пара обыграла действующих чемпионов мира – россиян Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Москва, Россия

Мужчины. Финал

Константин Семёнов/Илья Лешуков (Россия) — Андерс Мол/Кристианом Сёрум (Норвегия) — 0:2 (12:21, 18:21).