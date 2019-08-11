Лешуков и Семёнов — серебряные призёры ЧЕ по пляжнму волейболу в Москве
Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семёнов в финале чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве уступили лидерам мирового рейтинга, норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму, со счётом 0:2 (12:21, 18:21). Норвежская пара защитила титул чемпионов Европы.
Бронзовыми призёрами стали австрийцы Мартин Эрмакор и Мориц Пристауц-Тельснигг, которые уступили в полуфинале россиянам. Ранее, ещё на стадии 1/8 финала, именно эта австрийская пара обыграла действующих чемпионов мира – россиян Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Москва, Россия
Мужчины. Финал
Константин Семёнов/Илья Лешуков (Россия) — Андерс Мол/Кристианом Сёрум (Норвегия) — 0:2 (12:21, 18:21).
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