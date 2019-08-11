Лешуков — о серебре ЧЕ: норвежцы играли получше, так что результат логичен
Россиянин Илья Лешуков прокомментировал поражение в финальном матче домашнего чемпионата Европы по пляжному волейболу с норвежцами — 0:2 (12:21, 18:21).
«Мы проделали хорошую работу, дошли до финала, так что можем быть довольны результатом, хотя в финале и не удалось зацепиться. В середине партий у них получалось добавлять, а у нас нет. Будем разбираться, почему так произошло, и стараться в дальнейшем не отпускать соперников. Просто они играли получше, так что результат логичен», — передаёт слова Лешукова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Россияне Илья Лешуков и Константин Семёнов стали серебряными призёрами чемпионата Европы, который проходил в Москве. Титул защитили норвежцы Андерс Мол/Кристиан Сёрум.
Лешуков и Семёнов — серебряные призёры ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
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