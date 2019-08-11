Семёнов: зарплаты футболистов? Кто-то идёт за деньгами, кто-то за удовольствием

Россиянин Константин Семёнов, завоевавший вместе с Ильёй Лешуковым серебро чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве, рассказал, как относится к тому, что заработки футболистов значительно превосходят призовые в его виде спорта.
«Не мы регулируем призовые. Конечно, хотелось бы, чтобы в тех видах спорта, где наша страна завоёвывает медали чемпионатов мира и Европы, финансовая ситуация улучшалась. Не хочу говорить плохо про другие виды спорта. Мы занимаемся любимым делом, так что каждый выбирает для себя. Кто-то идёт за деньгами, кто-то за удовольствием. Конечно, хотелось бы, чтобы к удовольствию прилагались ещё и хорошие призовые (улыбается)», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Отметим, что Семёнов и Лешуков за серебро чемпионата Европы заработали 15 тыс. евро. В финале они уступили норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (12:21, 18:21).
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