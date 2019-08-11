Саммельвуо: это была моя мечта в детстве — попасть на Олимпиаду

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо назвал выход своей команды на Олимпийские игры 2020 года одним из лучших моментов в жизни.

Путёвку в Токио российским волейболистам принесла победа над командой Ирана со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:23) в заключительном матче олимпийского квалификационного турнира в Санкт-Петербурге.

«Это один из моих самых счастливых моментов в жизни, это была моя мечта в детстве — попасть на Олимпиаду, и вот мы уже на ней. Была проведена большая командная работа, ребята — большие молодцы. Напряжение и нервы? Нет, это уже в прошлом, мы выполнили задачу», — приводит слова Саммельвуо ТАСС.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.