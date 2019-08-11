Вольвич — о выходе на ОИ-2020: это кайф. Это просто круто!

Центральный блокирующий сборной России Артём Вольвич прокомментировал победу в матче олимпийской квалификации с Ираном (3:0), принесшую национальной команде путёвку на Олимпийские игры – 2020 в Токио.

«Очень рады все. Одним словом сказать – это кайф. Это просто круто! Выполнить задачу с первой попытки с таким серьёзным противником, как Иран, дорогого стоит. Иран предложил хорошую комбинационную игру, быструю. Если детально разбирать, то у них есть Саид Маруф, который один из лучших связующих мира. Они предложили скоростную игру. Наше оружие было, в первую очередь, подача. Чуть отвести от сетки, чтобы было полегче на блоке играть. В целом, мне кажется, справились. Всем спасибо — Питеру, команде. Все молодцы, всем спасибо», — сказал Вольвич.