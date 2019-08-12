Тетюхин: российские волейболисты запас прочности ещё не весь реализовали

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал победу национальной команды в матче олимпийской квалификации с Ираном (3:0), принесшую России путёвку на Олимпийские игры – 2020 в Токио.

«Ребята молодцы сегодня. Прекраснейший матч продемонстрировали обе команды. Могу похвалить команду Ирана, которая сопротивлялась, показывала максимум свой. А наши ребята, думаю, запас прочности ещё не весь реализовали. Матч был очень напряжённый, и ни на секунду мы нигде не расслабились. На протяжении всего матча, всех трёх сетов мы то уходили вперёд, то отпускали, то догоняли. Всё время шла такая напряжённая борьба. Но в концовке наши ребята молодцы, сделали всё правильно, выдержали за счёт характера», — сказал Тетюхин.