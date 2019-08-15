Лямин и Мыськив победили австрийцев на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Российские спортсмены Никита Лямин и Тарас Мыськив успешно начали этап Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. На старте соревнований в группе Е они переиграли австрийцев Робина Зайдля и Филиппа Валлера со счётом 27:25, 21:15.

Максим Сиволап и Артём Ярзуткин в первом матче группы В проиграли бразильцам Алисону Серутти и Альваро Фильо — 18:21, 18:21.

Ещё один российский дуэт Максим Худяков/Руслан Быканов в стартовом матче группы D уступил представителям Голландии Александру Брауэру и Роберту Меувсену со счётом 15:21, 19:21.

Участники турнира разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала.

Соревнования завершатся 18 августа. Призовой фонд составляет $ 300 тыс.