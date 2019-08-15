«Пляжницы» Бирлова и Уколова одержали вторую победу на этапе Мирового тура

Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова выиграли второй матч группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве.
Екатерина и Евгения победили латвиек Тину Граудину и Анастасию Кравченкову со счётом 21:15, 21:15. В следующей игре российские спортсменки сыграют с Чэнь Сюэ и Синьсинь Ван из Китая.
В турнирной таблице Бирлова и Уколова после двух туров набрали четыре очка. Они уже обеспечили себе выход из группы. В последнем туре станет известно, с какой стадии россиянки стартуют в плей-офф (1/8 или 1/16 финала).
Напомним, участники основного раунда этапа Мирового тура поделены на восемь групп, по четыре пары в каждой. Победители выйдут напрямую в 1/8 финала соревнований. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала.
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