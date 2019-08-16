Голубев: Вербов – один из ключевых факторов при переходе в казанский «Зенит»

Либеро казанского «Зенита» и сборной России по волейболу Валентин Голубев рассказал, почему этим летом решил сменить клуб. В минувшем сезоне он играл за «Белогорье».
«Возможность играть в казанском «Зените» со старшим тренером Алексеем Вербовым – один из ключевых факторов при переходе. Мне хотелось либо поиграть с ним в одной команде, либо поработать под его руководством. Я понимаю, что он может многому научить и передать свой богатый опыт либеро. Мне нравится учиться, получать новые знания от разных тренеров. В этом плане сезон в Белгороде тоже был для меня полезным и успешным. Жаль, что в чемпионате России не получилось, но взяли Кубок вызова.
Да, «Зенит-Казань» в межсезонье потерял Вербова, Мэттью Андерсона, Максим Михайлов переходит в доигровку, но это будет интересный опыт для всех. Я не думаю, что стоит переживать. Костяк команды сохранился. Михайлов из четвёрки атакует не хуже, чем из двойки. Цветан Соколов в двоечке даст мощи. С приёмом, я надеюсь, справимся. За микроклимат в команде даже не беспокоюсь. Процентов 80 парней я знаю, все – замечательные парни», – цитирует Голубева «Спорт Бизнес Online».
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