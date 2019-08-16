Рудых и Дабижа проиграли 2-й матч на этапе Мирового тура по пляжному волейболу
Россиянки Дарья Рудых и Ксения Дабижа во втором матче группового этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Москве уступили немкам Изабель Шнайдер и Виктории Бинек со счётом 17:21, 14:21.
В турнирной таблице группы G Рудых и Дабижа идут четвёртыми, набрав два очка.
В группе F российские «пляжницы» Мария Бочарова и Мария Воронина проиграли представительницам Нидерландов Джой Штуббе и Марлен ван Ирсел – 19:21, 16:21.
Бочарова и Воронина занимают четвёртое место в таблице, потерпев два поражения в двух встречах. В их активе два очка.
Участники основного раунда этапа Мирового тура поделены на восемь групп, по четыре пары в каждой. Победители выйдут напрямую в 1/8 финала соревнований. Пары, занявшие второе и третье место, сыграют в 1/16 финала.
Россияне Лямин и Мыськив — в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу
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