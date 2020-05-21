Екатерина Гамова: сейчас в российском волейболе существуют финансовые проблемы

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова подвела итоги досрочно завершившегося чемпионата России среди женщин. Напомним, по решению президиума Всероссийской федерации волейбола, чемпионом было объявлено казанское «Динамо». Московское «Динамо», за которое Гамова выступала более 10 лет, финишировало четвёртым.



«Было очень много споров по поводу окончания сезона. Было очень много неоднозначных высказываний. Знаю, представители московского «Динамо» не были довольны решением закончить всё по итогам регулярки. Бывают такие моменты, когда ситуация диктует свои правила. Пожалуй, это самое разумное решение из всех в сложившихся обстоятельствах.



Итоговый результат «Динамо»? Это не тот результат, который должна показывать такая команда. Она состоит из игроков сборной страны, и это удивительный результат. В будущем сезоне останутся все те же лидеры. Ничего нового, к сожалению, не увидим. Сейчас существуют финансовые проблемы в волейболе. За медали будут бороться те же клубы, что находятся сейчас в первой четвёрке.



Николай Васильевич Карполь — легенда. Знаю, он будет включён в Книгу рекордов Гиннесса, как самый долго работающий в одном клубе тренер. Поздравляю с большой радостью и удовольствием.



Ксения Парубец — замечательный игрок, человек. Один из стержневых игроков сборной, сказала бы, ключевой игрок. Она получает большую нагрузку при приёме — элементе, где у нас много проблем. Можно только поздравить Ксению», — цитирует Гамову «Матч ТВ».