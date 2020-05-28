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Волейболист «Югры-Самотлор» Руднев дисквалифицирован на два года за допинг

Волейболист «Югры-Самотлор» Руднев дисквалифицирован на два года за допинг
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Российский волейболист Вячеслав Руднев получил дисквалификацию на 24 месяца в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Отстранение отсчитывается от 21 февраля 2020 года.

Причиной такого решения РУСАДА стало нарушение пункта 2.1 «Общероссийских антидопинговых правил» («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

22-летний Руднев выступает за ВК «Югра-Самотлор» (Нижневартовск). Спортсмен является воспитанником челябинского волейбола.

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