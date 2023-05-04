«Динамо-Метар» сравняло счёт в серии за бронзу ЧР по волейболу с «Протоном»
Поделиться
Волейболистки челябинской команды «Динамо-Метар» сравняли счёт в серии за третье место чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Во втором матче серии «Динамо-Метар» на выезде нанесло поражение саратовскому «Протону» со счётом 3:0 (25:15, 25:23, 25:20). Напомним, что первый матч в Саратове на тай-брейке выиграл «Протон» (3:2).
Теперь серия до трёх побед переезжает в Челябинск, где 8 и 10 мая состоятся ещё два матча.
Напомним, в регулярном чемпионате «Протон» занял пятое место, а «Динамо-Метар» — шестое.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за третье место. Второй матч
«Протон» (Саратов) – «Динамо-Метар» (Челябинская область) – 0:3 (15:25, 23:25, 20:25).
Счёт в серии – 1-1.
Комментарии
- 4 мая 2023
-
20:22
-
19:43
-
11:44
-
10:53
-
10:44
-
09:00
- 3 мая 2023
-
22:16
-
22:09
-
21:58
-
21:55
-
18:27
-
13:49
-
09:00
- 2 мая 2023
-
23:00
-
20:54
-
20:45
-
20:35
-
20:29
-
11:37
-
11:27
-
09:00
-
00:58
- 1 мая 2023
-
23:08
-
20:44
-
20:07
-
19:44
-
19:36
-
18:25
-
09:00
- 30 апреля 2023
-
20:39
- 27 апреля 2023
-
20:22
- 26 апреля 2023
-
15:09
- 25 апреля 2023
-
00:01
- 24 апреля 2023
-
23:50
-
21:39
Партнерский контент