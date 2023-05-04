«Динамо-Метар» сравняло счёт в серии за бронзу ЧР по волейболу с «Протоном»

Волейболистки челябинской команды «Динамо-Метар» сравняли счёт в серии за третье место чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Во втором матче серии «Динамо-Метар» на выезде нанесло поражение саратовскому «Протону» со счётом 3:0 (25:15, 25:23, 25:20). Напомним, что первый матч в Саратове на тай-брейке выиграл «Протон» (3:2).

Теперь серия до трёх побед переезжает в Челябинск, где 8 и 10 мая состоятся ещё два матча.

Напомним, в регулярном чемпионате «Протон» занял пятое место, а «Динамо-Метар» — шестое.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за третье место. Второй матч

«Протон» (Саратов) – «Динамо-Метар» (Челябинская область) – 0:3 (15:25, 23:25, 20:25).

Счёт в серии – 1-1.