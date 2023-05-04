Константин Ушаков — о победе над «Локомотивом»: какие-то нюансы решили исход матча

Главный тренер московского «Динамо» Константин Ушаков прокомментировал победу своей команды над калининградским «Локомотивом» во втором матче финальной серии чемпионата России.

Встреча в столице завершилась со счётом 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:23) в пользу «Динамо», которое увеличило преимущество в серии до трёх побед – 2-0. В ходе четвёртой партии «Локомотив» вёл в счёте и был очень близок к тому, чтобы сравнять счёт и решить судьбу встречи на тай-брейке.

«Очень равная игра. Какие-то нюансы решили исход матча. Очень доволен результатом, хорошо, что проявили характер и терпение. Это, наверное, было ключевым, что характер: проигрывая четвёртую партию, переломили и вырвали победу.

Что во второй партии произошло? Очень много ошибок было у нас. Девять ошибок – это очень много.

Серьёзное ли преимущество 2-0 в серии? В Калининграде настолько неистово поддерживает трибуна свою команду, что сложно говорить, преимущество это или нет. Это данность, с которой мы едем. А там как будет, так и будет. Сделаем всё возможное, чтобы оттуда вернуться победителями», — сказал Ушаков после матча.