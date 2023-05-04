Константин Ушаков — о победе над «Локомотивом»: какие-то нюансы решили исход матча

Главный тренер московского «Динамо» Константин Ушаков прокомментировал победу своей команды над калининградским «Локомотивом» во втором матче финальной серии чемпионата России.
Встреча в столице завершилась со счётом 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:23) в пользу «Динамо», которое увеличило преимущество в серии до трёх побед – 2-0. В ходе четвёртой партии «Локомотив» вёл в счёте и был очень близок к тому, чтобы сравнять счёт и решить судьбу встречи на тай-брейке.
«Очень равная игра. Какие-то нюансы решили исход матча. Очень доволен результатом, хорошо, что проявили характер и терпение. Это, наверное, было ключевым, что характер: проигрывая четвёртую партию, переломили и вырвали победу.
Что во второй партии произошло? Очень много ошибок было у нас. Девять ошибок – это очень много.
Серьёзное ли преимущество 2-0 в серии? В Калининграде настолько неистово поддерживает трибуна свою команду, что сложно говорить, преимущество это или нет. Это данность, с которой мы едем. А там как будет, так и будет. Сделаем всё возможное, чтобы оттуда вернуться победителями», — сказал Ушаков после матча.
- 4 мая 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:45
-
21:28
-
20:22
-
19:43
-
11:44
-
10:53
-
10:44
-
09:00
- 3 мая 2023
-
22:16
-
22:09
-
21:58
-
21:55
-
18:27
-
13:49
-
09:00
- 2 мая 2023
-
23:00
-
20:54
-
20:45
-
20:35
-
20:29
-
11:37
-
11:27
-
09:00
-
00:58
- 1 мая 2023
-
23:08
-
20:44
-
20:07
-
19:44
-
19:36
-
18:25
-
09:00
- 30 апреля 2023
-
20:39
- 27 апреля 2023
-
20:22