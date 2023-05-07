Тренер «Зенита» Вербов: мы доказали, что наша прошлогодняя осечка была случайностью

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился эмоциями от победы в чемпионате России. Сегодня, 7 мая, волейболисты казанской команды добились волевой победы в третьем матче финальной серии Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 3:2 (23:25, 23:25, 25:17, 25:17, 15:13).
«Слёзы ребят говорят о многом, в том числе о сложности пути, который мы прошли. Это слёзы радости от хорошо проделанной работы. Мы сами себе доказали, что наша прошлогодняя осечка всё-таки была случайностью. То поражение сильно по нам ударило. Я очень рад и горжусь тем, что мы сделали правильную работу, исправили ошибки и никому не дали усомниться, что достойны этого чемпионства.
Сегодня задача была максимально сконцентрироваться на каждом мяче, на каждом розыгрыше. Удача была на нашей стороны, плюс мы показали характер. Лично у меня никаких вопросов к ребятам не было и по прошлому сезону. Тот провальный матч сделал нам больно.
Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в большом составе приехали на матч. По-моему, наших болельщиков было ползала. Я слышал это, видел множество шарфов. Команда это чувствовала. Спасибо! Сейчас эмоции начинают накрывать. Начинаешь осознавать, что большое дело сделали.
Хочу поблагодарить «Динамо». Это чемпионская команда с характером, достойный соперник. Они сегодня потеряли своего лидера Панкова. Они раскрепостились, начали рисковать. Мы выдержали очень сложный момент в четвёртой партии, проявили характер. Как и в пятой партии, когда благодаря эйсам Михайлова вернулись в игру», – сказал Вербов после матча.
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