«Динамо-Метар» на тай-брейке одолело «Протон» и вышло вперёд в серии за бронзу Суперлиги

В Челябинске завершился третий матч серии за бронзовые медали в женской волейбольной Суперлиге. «Динамо-Метар» на своей площадке на тай-брейке обыграло саратовский «Протон» со счётом 3:2 (25:22, 26:28, 13:25, 25:18, 18:16) и вышло вперёд в серии – 2-1.

Напомним, первые два матча прошли в Саратове и закончились с разными результатами. Первую встречу на тай-брейке выиграл «Протон» (3:2), вторая встреча завершилась убедительной победой «Динамо-Метар» (3:0). Четвёртый матч серии состоится в Челябинске в среду, 10 мая. Пятая игра, если понадобится, пройдёт в Саратове 14 мая.

В регулярном чемпионате «Протон» занял пятое место, а «Динамо-Метар» — шестое.

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Серия за третье место. Третий матч

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Протон» (Саратов) – 3:2 (25:22, 26:28, 13:25, 25:18, 18:16).

Счёт в серии – 2-1.