«Динамо-ЛО» сократило отставание в серии за пятое место в ЧР по волейболу с «Белогорьем»

В Сосновом Бору (Ленинградская область) завершился третий матч серии за пятое место в мужской волейбольной Суперлиге. «Динамо-ЛО» на своей площадке обыграло «Белогорье» со счётом 3:1 (25:14, 25:19, 19:25, 25:23) и сократило отставание в серии до трёх побед – 1-2.
Напомним, оба матча на своей площадке «Белогорье» выиграло в трёх партиях.
Четвёртый матч серии за пятое место пройдёт в Сосновом Бору в среду, 10 мая. Пятый, если потребуется, — 14 мая на площадке «Белогорья» в Туле.
В регулярном чемпионате «Белогорье» заняло пятое место, а «Динамо-ЛО» — седьмое.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Серия за пятое место. Третий матч
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Белогорье» (Белгород) – 3:1 (25:14, 25:19, 19:25, 25:23).
Счёт в серии – 1-2.
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