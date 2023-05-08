«Динамо-ЛО» сократило отставание в серии за пятое место в ЧР по волейболу с «Белогорьем»

В Сосновом Бору (Ленинградская область) завершился третий матч серии за пятое место в мужской волейбольной Суперлиге. «Динамо-ЛО» на своей площадке обыграло «Белогорье» со счётом 3:1 (25:14, 25:19, 19:25, 25:23) и сократило отставание в серии до трёх побед – 1-2.

Напомним, оба матча на своей площадке «Белогорье» выиграло в трёх партиях.

Четвёртый матч серии за пятое место пройдёт в Сосновом Бору в среду, 10 мая. Пятый, если потребуется, — 14 мая на площадке «Белогорья» в Туле.

В регулярном чемпионате «Белогорье» заняло пятое место, а «Динамо-ЛО» — седьмое.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за пятое место. Третий матч

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Белогорье» (Белгород) – 3:1 (25:14, 25:19, 19:25, 25:23).

Счёт в серии – 1-2.