«Здорово, что Волков ушёл чемпионом». Михайлов — о завершении карьеры одноклубником

Российский волейболист, олимпийский чемпион, нападающий сборной России и волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов поделился мнением о завершении спортивной карьеры сокомандником Александром Волковым.
«Он мог бы ещё поиграть, если правильно его использовать. Он не делает лишних движений, знает, как себя лучше подготовить к играм, многие моменты решает на опыте. Понятно, что он уходит не столько из-за возраста, сколько из-за старых травм. Они мешают выносить большую нагрузку на тренировках. А тренироваться на максимуме важно, потому что именно на тренировках нарабатываются все навыки, оттачиваются комбинации. Недавно с ним вспоминали, как в 2008 году познакомились. Как же быстро время пролетело! Даже не верится. Думаю, у Саши получилась отличная карьера, он оставил заметный след в истории нашего волейбола. И останется примером спортивного мужества. Здорово, что он ушёл чемпионом», — приводит слова спортсмена издание «Спорт Бизнес Online».
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