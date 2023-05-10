«Локомотив» обыграл «Зенит» СПб и завоевал бронзовые медали чемпионата России

Сегодня, 10 мая, в Новосибирске прошёл четвёртый матч серии плей-офф волейбольной Суперлиги за третье место. В нём встречались местный «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Победа в игре (3:1) и в серии (3-1) осталась за «Локомотивом», который завоевал бронзовые медали.

Первую партию выиграли волейболисты новосибирской команды — 25:19. Гости сравняли счёт во второй — 25:23, но все последующие партии остались за игроками «Локомотива» — 25:22; 25:13.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Локомотива». Новосибирский клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России в третий раз в истории. Ранее эта награда доставалась им в 2017 и 2021 году. Обладателями золотых медалей Суперлиги стали волейболисты казанского «Зенита», серебро — у московского «Динамо».