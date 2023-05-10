Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Первые эмоции волейболисток «Динамо» после победы в чемпионате России

Первые эмоции волейболисток «Динамо» после победы в чемпионате России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 мая, в Калининграде прошёл четвёртый матч финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между калининградским «Локомотивом» и московским «Динамо». Гостевая команда одержала победу со счётом 3:1 (27:29, 25:23, 28:26, 25:21) и с аналогичным счётом выиграла серию — 3:1. «Динамо» стало чемпионом России, прервав двухлетнюю победную серию «Локомотива». Теперь у динамовцев восемь побед в чемпионатах России.

В группе «Динамо» ВКонтакте опубликовано видео с первыми эмоциями волейболисток московской команды после триумфа.

Права на видео принадлежат ВФВ. Посмотреть его можно в группе «Динамо» ВКонтакте.

На предварительном этапе национального первенства столичная команда заняла первое место, а «Локомотив» был вторым.

Материалы по теме
«Динамо» обыграло «Локомотив» и стало победителем женского чемпионата России по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023