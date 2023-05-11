Ирина Фетисова — о переходе в «Фенербахче»: моё сердце навсегда останется с «Динамо»

Волейболистка Ирина Фетисова рассказала, с какими чувствами покидает московское «Динамо». Со следующего сезона спортсменка будет выступать в турецком «Фенербахче».
Накануне Фетисова помогла «Динамо» завоевать золото чемпионата России. В финальной серии бело-голубые выиграли три из четырёх матчей у калининградского «Локомотива».
«Я очень счастлива, я очень сильно горжусь нашей командой. Спасибо всем, начиная от тренерского штаба и заканчивая всеми девчонками, медицинским штабом. Мы столько работали ради этой победы! Это заслуженная победа, мы продуктивно работали, добросовестно относились к своему делу. Я не могу сказать, что это закономерность, потому что «Локомотив» тоже показывал достойный уровень волейбола. Но наша работа не прошла зря.
Плакала на награждении от эмоций или из-за расставания с командой? Наверное, больше второе. Многие уже знают о том, что я покидаю «Динамо». Мое сердце навсегда останется с «Динамо». Я старалась как можно ответственнее и с максимальной самоотдачей относиться к делу. Надеюсь, что и руководство клуба, и тренерский штаб это знают. В принципе, результат налицо, мы чемпионы России. Конечно, грустно покидать команду, но как есть — так есть», — приводит слова Фетисовой «Матч ТВ».
Фетисова выступала за «Динамо» с 2015 года, за это время пять раз выиграла чемпионат России и по два раза — Кубок и Суперкубок России.
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