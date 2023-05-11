Волейболист Дмитрий Волков награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

В Казанском кремле прошло чествование чемпионов России 2023 года – волейболистов клуба «Зенит-Казань». В торжественной церемонии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы внимательно следили за выступлениями команды и получили огромное удовольствие. Регулярный этап чемпионата наша команда прошла, показав стабильную, сплочённую и интересную игру, опередив в турнирной таблице всех конкурентов. Одержав волевую победу в финальном матче против динамовцев Москвы, вы доказали, что поражение в прошлом году было случайностью и титул чемпиона России 2023 года достался сильнейшей команде. Вся республика гордится вами!

Фото: Пресс-служба МВК «Зенит-Казань»

Бесспорно, ваш успех – результат системной, целенаправленной работы всего коллектива. Хочу выразить слова признательности руководству команды, игрокам, тренерскому составу во главе с Алексеем Игоревичем Вербовым. Также хочу поблагодарить Федерацию волейбола республики и спонсора клуба – компанию «Газпром», — приводит слова Минниханова пресс-служба «Зенита».

Фото: Пресс-служба МВК «Зенит-Казань»

Затем Минниханов вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени спортсмену-инструктору казанского клуба Дмитрию Волкову. Всему коллективу команды объявлена благодарность раиса Республики Татарстан.