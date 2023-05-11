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Федоровцева и Лазарева стали чемпионками Турции по волейболу в составе «Фенербахче»

Россиянки Арина Федоровцева и Анна Лазарева стали чемпионками Турции по волейболу в составе «Фенербахче».

В третьем матче «Фенербахче» обыграл «Экзачибаши» со счётом 3:2 (28:26, 21:25, 25:21, 24:26, 15:8) и выиграл финальную серию – 3-0. Федоровцева в третьем матче набрала 16 очков, Лазарева – шесть.

В составе «Экзачибаши» серебряным призёром турнира стала россиянка Ирина Воронкова, принёсшая своей команде в решающем матче 14 очков.

«Фенербахче» стал 14-кратным чемпионом страны. Команда завоевала золотые медали национального первенства впервые с 2017 года. Федоровцеву признали лучшим игроком чемпионата Турции в сезоне-2022/2023.

Волейбол. Чемпионат Турции. Женщины

Финал. Третий матч

«Экзачибаши» (Стамбул) – «Фенербахче» (Стамбул) – 2:3 (26:28, 25:21, 21:25, 26:24, 8:15).

Счёт в серии – 0-3.