Волейболист «Зенита-Казань» и сборной России Дмитрий Волков женился

Чемпион России 2023 года, доигровщик казанского «Зенита» Дмитрий Волков женился на своей любимой девушке Ксении. Бракосочетание прошло в столице Татарстана.
Фото: Личный архив Дмитрия Волкова
27-летний Волков в составе сборной России стал серебряным призёром Олимпийских игр – 2020, чемпионом Европы – 2017 и двукратным победителем Лиги наций (2018, 2019). В составе молодёжной сборной России Дмитрий трижды выигрывал чемпионаты мира, дважды входил в символическую сборную турнира.
Фото: Личный архив Дмитрия Волкова
В казанский «Зенит» Волков перешёл перед сезоном-2021/2022 из новоуренгойского «Факела». На клубном уровне Дмитрий — обладатель Кубка вызова (2017), бронзовый призёр клубного чемпионата мира (2018), чемпион России (2023), обладатель Кубка России (2021, 2022) и победитель Всероссийской Спартакиады (2022).
Фото: Личный архив Дмитрия Волкова
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