Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера «Динамо-Ак Барс»

Российский волейбольный тренер Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» из Казани. Об этом сообщил официальный аккаунт клуба в социальных сетях.

Гилязутдинов возглавил «Динамо-Ак Барс» в 2009 году и провёл в клубе 14 сезонов. Под его руководством команда в 2014 году выиграла волейбольную Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, в 2012 году становилась бронзовым призёром Лиги чемпионов. Тренер шесть раз привёл «Динамо-Ак Барс» к победе в чемпионате России и семь раз к триумфу в Кубке России. Всего при Ришате Гилязутдинове казанский клуб выиграл 18 трофеев.

В сезоне-2022/2023 «Динамо-Ак Барс» уступил в серии матчей четвертьфинала женской Суперлиги клубу «Динамо-Метар» из Челябинска.