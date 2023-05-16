Смаржек — о возвращении в Польшу: были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня

Бывшая диагональная калининградского «Локомотива» Мальвина Смаржек рассказала, с чем она столкнулась на родине за то, что выступала в России.
«Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня.
Я лечу депрессию. Раньше у меня были панические атаки, которые иногда возвращались. Всё началось в России, и это был момент, когда меня всё переполняло. Это нарастало во мне, но эта ситуация убивала меня. Я чувствовала, что нет смысла играть в волейбол, принимать душ, есть, выходить на улицу. Я была так подавлена, не понимала, что происходит. Позже мне поставили диагноз, и сейчас я лечусь», — приводит слова Смаржек Sport.pl.
Напомним, Мальвина Смаржек выступала за калининградский «Локомотив» в сезоне-2021/2022.
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