Итальянский доигровщик русского происхождения Олег Антонов стал игроком «Новы»

34-летний итальянский доигровщик русского происхождения Олег Антонов с сезона-2023/2024 будет выступать за новокуйбышевскую «Нову», сообщает телеграм-канал клуба.

Олег – сын известного советского волейболиста Ярослава Викторовича Антонова. В своей карьере доигровщик выступал в основном за итальянские клубы, но в сезоне-2018/2019 он играл в России за «Урал». Прошлый сезон Олег провёл в итальянском клубе «Таранто».

В составе сборной Италии он становился серебряным призёром Олимпийских игр (2016), серебряным призёром Кубка мира (2015) и бронзовым призёром Кубка Европы (2015).

Напомним, «Нова» в сезоне-2022/2023 не пробилась в плей-офф чемпионата России, заняв в турнирной таблице 15-е место. Команда набрала 17 очков.