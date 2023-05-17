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Гендиректор калининградского «Локомотива»: Смаржек уезжала от нас со слезами на глазах

Гендиректор калининградского «Локомотива»: Смаржек уезжала от нас со слезами на глазах
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Генеральный директор калининградского «Локомотива» Александр Косырьков отреагировал на слова экс-волейболистки клуба польки Мальвины Смаржек, которая ранее рассказала, что столкнулась с травлей на родине из-за выступлений в России. Косырьков сообщил, что из-за постоянных нападок Смаржек покинула Польшу и переехала в Бразилию.

«Могу только подтвердить её слова. Мальвина уезжала от нас со слезами на глазах. Она считала калининградский «Локомотив» лучшим клубом, где ей довелось играть за карьеру. Но когда травля начала касаться родственников и близких людей, ей пришлось уехать из России. Сейчас она переехала в Бразилию, подальше, потому что в Польше ничего не прекратилось, ей не давали нормально жить. Ситуация крайне неприятная. К сожалению, для некоторых наших соседей поведение, о котором рассказала Мальвина, является нормой. Более того — её теперь не допускают в сборную Польши, несмотря на то что она одна из ведущих волейболисток сборной. Мы к ней всегда относились со всей душой, ценим её как игрока и как человека. И всегда будем рады видеть её в своей команде и просто в Калининграде. Болельщики её помнят и любят и сейчас», — приводит слова Косырькова «Спорт-экспресс».

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