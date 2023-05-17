Игорь Колодинский покидает волейбольный клуб «Белогорье»

Российский волейболист, связующий Игорь Колодинский завершил свои выступления за волейбольный клуб «Белогорье» (Белгород). Об этом сообщила пресс-служба команды в среду, 17 мая.
«Связующий Игорь Колодинский завершает выступления в составе нашей команды.
В наш клуб Игорь пришёл в конце прошлого века, в составе «львов» побеждал в чемпионатах страны и Лиге чемпионов, став одним из тех, кто впервые в России выиграл этот престижный турнир. За плечами Колодинского уникальная карьера в пляжном волейболе и связанные с ним первые значимые отечественные успехи на международной арене. Затем он возобновил выступления в классическом волейболе, и до сих пор наш ветеран рад игре и не представляет жизни вне волейбольной площадки. Мастерство, живой ум, бойцовский характер, жажда победы, трудолюбие и ответственность — такие волейболисты не только помогают команде на поле, но и являются отличным примером для молодых игроков.
Спасибо за каждый проведённый с нами сезон, легенда!» — говорится на официальном сайте «Белогорья».
Игорь Колодинский является мировым рекордсменом по скорости полёта мяча при подаче (114 км/час). В паре с Дмитрием Барсуком он в 2008 году впервые в истории российского пляжного волейбола стал победителем этапа Мирового тура. В составе «Белогорья» волейболист неизменно становился чемпионом России с 2003 по 2005 год, а также является серебряным призёром чемпионата России 2006 года, победителем Кубка России 2003 года и победителем Лиги чемпионов 2003 и 2004 года.
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