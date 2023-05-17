Всероссийская федерация волейбола ведёт переговоры о товарищеских матчах с Китаем и Ираном

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко рассказал о планах подготовки и тренировочных сборов у женской и мужской команд России.
«В августе пройдут сборы и мужской, и женской сборной. Мы пытаемся сделать для них серьёзный календарь. С Китаем [мы] ближе всего к соглашению о товарищеских матчах, и с Ираном у мужчин», — заявил Ярёменко на пресс-конференции, посвящённой окончанию волейбольного сезона в России. Его слова приводит РИА Новости.
Также генсек ВФР рассказал, что все турниры в сезоне-2023/2024 будут приурочены к празднованию столетия российского волейбола. Официальной датой учреждения федерации считается 28 июля 1923 года: именно тогда в Москве состоялся товарищеский матч волейболистов Высших художественных и театральных мастерских и Государственной школы кинематографии.
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