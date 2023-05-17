В Федерации волейбола России высказались о возможной компенсации за отмену чемпионата мира

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко высказался о шансах организации добиться компенсации от Международной федерации волейбола (FIVB) за решение отобрать у России право на проведение мужского чемпионата мира 2022 года.

«Процесс на стадии выбора арбитров сторон, вчера FIVB попросила отсрочки на три недели для выбора арбитров. По срокам не могу дать ясного ответа. Перспективы? Если даже брать сегодняшнюю политическую ситуацию, то перспективы всё равно сохраняются хорошие.

Контракты на нашей стороне, вопрос в сумме компенсации — будет ли она выплачена в связи с отказом по их инициативе или в результате форс-мажора. FIVB считает, что случившееся является нашей виной, не считает ситуацию форс-мажором и не собирается выплачивать компенсацию. Мы приложили все силы для победы в этом деле, привлечены международные адвокаты, но временных рамок у этого дела нет», — приводит слова Яременко ТАСС.