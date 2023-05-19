Колчин покинул пост главного тренера «Белогорья» по состоянию здоровья
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Директор волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин сообщил, что Борис Колчин покинул пост главного тренера белгородской команды из-за проблем со здоровьем.
«Борис Колчин покинул пост главного тренера. Но он останется в системе клуба. Колчин покинул свой пост по состоянию здоровья», — приводит слова Тетюхина ТАСС.
Напомним, Колчин занимал пост главного тренера «Белогорья» с 2021 года, а также возглавлял команду в прошлом. Под руководством специалиста команда заняла пятое место в минувшем сезоне чемпионата России. Чемпионом России стал казанский «Зенит», в финальной серии обыгравший московское «Динамо». Ранее Колчин работал в московском «Динамо», «Факеле», «Урале», а также входил в тренерский штаб сборных России и Латвии.
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