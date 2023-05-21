Ирина Воронкова проиграла женский финал Лиги чемпионов с турецким клубом

Нападающая стамбульского «Экзачибаши» и сборной России Ирина Воронкова проиграла в финале женской Лиги чемпионов турецкому клубу «Вакыфбанк». Встреча завершилась в четвёртом сете (25:27, 17:25, 25:23, 17:25).

Напомним, «Экзачибаши» в чемпионате Турции занял второе место, проиграв в финале стамбульскому «Фенербахче» в трёх играх.

Ирина Воронкова является четырёхкратной победительницей чемпионата России (2012/2013, 2013/2014, 2020/2021, 2021/2022) и четырёхкратной обладательницей серебряных медалей (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), обладательницей трофеев Лиги чемпионов (2013/2014) и клубного чемпионата мира (2014).

За сборную России нападающая стала бронзовым призёром Кубка мира, а также чемпионкой Универсиады (2015).