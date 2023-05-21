Блокирующий «Динамо» Власов: «Зениту» помогли матчи с «Локо» — они все были напряжённые

Российский волейболист Илья Власов, блокирующий мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва), рассказал об отличиях команды от клуба «Зенит-Казань», выигравшего Суперлигу в этом сезоне.

«Регулярка – это регулярка. Мы на протяжении всего плей-офф играли хорошо и выкладывались на максимум. Вроде бы всё должно было так продолжаться и в финале, но, видимо, какой-то накал чуть подостыл. И, возможно, «Зениту» помогли матчи с «Локомотивом» – они все были напряжённые. А у нас только первый матч полуфинала с петербургским «Зенитом» получился таковым. Может, нас где-то это расслабило, не знаю. Но не стал бы проводить связь между регулярным чемпионатом и плей-офф. Тот же «Локомотив» по ходу сезона проигрывал аутсайдерам, в плей-офф побеждал «Зенит-Казань», а затем выиграл у петербуржцев серию за третье место.

Наверное, они играют больше на технику, а мы больше любим силовой волейбол: прыгнуть повыше, ударить посильнее. Они где-то вместо риска, наверное, выбирали именно технику. За счёт этого, думаю, у них больше получалось по ходу серии, больше везло в каких-то моментах. И в ту, и в другую сторону могли развернуться определённые моменты, но больше разворачивалось в их сторону. Они играют техничнее: не будут рисковать, оставят мяч в игре, а затем в защите отыграют. Да, у них хорошая система защиты выстроена. Видно, что очень мало мячей падает. С такой командой нельзя играть скидками, накатами, только через риск», — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью выйдет на «Чемпионате» в понедельник, 22 мая, в 10:00.