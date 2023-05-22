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Волейболист сборной России выразил надежду сыграть на Олимпиаде-2024

Волейболист сборной России выразил надежду сыграть на Олимпиаде-2024
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Российский волейболист Илья Власов, блокирующий волейбольного клуба «Динамо» (Москва) и сборной России, поделился, как изменилась подготовка команды без еврокубков, а также выразил надежду на выступление на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Конечно, живём надеждой. Надеюсь до последнего. Как-то не особо хотелось бы разговаривать на эту тему. Думаю, что всё нормализуется, всё будет хорошо.

Меняется ли подготовка к сезону без еврокубков? Я бы не сказал, потому что подготовка к клубному сезону – это одна подготовка, подготовка к сборной – другая. По сезону мы здесь должны рассчитывать на долгосрочный период, со сборной – на краткосрочный: на месяц, два. Если говорить о клубных соревнованиях – Лига чемпионов, Кубок ЕКВ – конечно, подготовка меняется. Опять же, не очень значительно: где-то может быть меньше тренировок, где-то чуть больше уделяешь время физике. В «Динамо» мы успешно адаптировались к разным вариантам – выигрывали Кубок ЕКВ, без поражений шли в Лиге чемпионов. При этом на внутренней арене дважды стали чемпионами России, выигрывали Кубок и два раза Суперкубок», — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью выйдет на «Чемпионате» в понедельник, 22 мая, в 10:00.

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