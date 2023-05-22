Игрок волейбольного «Динамо» назвал самые болезненные матчи сезона
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Российский волейболист, выступающий за мужской волейбольный клуб «Динамо» (Москва), блокирующий Илья Власов рассказал о самых болезненных матчах в этом сезоне.
«Самый тяжёлый матч не назову, а вот болезненный… Это, наверное, поражение от «Белогорья», которое не пустило нас в «Финал четырёх» Кубка России. И «золотая» серия чемпионата России. Это самые болезненные матчи, где просто не получалось. И ничего с этим не могли поделать. Это обидно. Иногда не получается, но ты переламываешь ход игры. А тут не получилось. От этого, наверное, больно», — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Полное интервью с Ильёй Власовым выйдет на «Чемпионате» в понедельник, 22 мая, в 10:00.
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