Волейболист «Динамо» — об игре через боль: это и есть профессионализм

Российский волейболист, блокирующий мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Илья Власов рассказал о том, почему тренировка через боль является признаком профессионализма в спорте.
«Как часто играю через боль? Много: где-то приходится себя пережимать, через боль тренироваться, играть. Поэтому, мне кажется, это нормально. Это и есть профессионализм – когда ты выкладываешься и всё отдаёшь для результата. Сказать, что был в 100-процентной форме по ходу всего сезона, – сложно. Тяжело понять, где 100%, а где 95%. Невозможно постоянно держать команду на пике, чтобы показывала максимум в каждой игре. На каких-то отрезках тренерский штаб может дать больше физических нагрузок, чтобы потом выйти на пик к важным играм. Сразу не назову какой-то отрезок, когда я чувствовал себя замечательно, но он явно был», — сказал Власов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
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