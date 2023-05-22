Александр Волков стал главным тренером «Белогорья»

Олимпийский чемпион Александр Волков стал главным тренером мужской команды Суперлиги «Белогорье».

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38-летний Волков завершил карьеру блокирующего только несколько дней назад, став чемпионом России в составе казанского «Зенита», капитаном которого являлся. Начинал карьеру Александр в 2002 году в московском «Динамо». Также он играл за «Луч» (Москва), «Кунео» (Италия), «Урал» (Уфа), «Газпром-Югра» (Сургут), «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо-ЛО». Волков – шестикратный чемпион России. Он четыре раза выигрывал Кубок и пять раз — Суперкубок России, является обладателем Кубка и Суперкубка Италии, победителем Лиги чемпионов — 2012. В составе сборной России Волков — победитель Мировой лиги (2011), обладатель Кубка мира (2011) и олимпийский чемпион (2012).

Ранее стало известно, что Борис Колчин, который в сезоне-2022/2023 привёл «Белогорье» к пятому месту в чемпионате страны, покинул свой пост по состоянию здоровья.