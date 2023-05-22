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Сергей Тетюхин объяснил, почему выбрал Александра Волкова новым наставником «Белогорья»

Сергей Тетюхин объяснил, почему выбрал Александра Волкова новым наставником «Белогорья»
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Директор волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин прокомментировал назначение новым главным тренером «львов» 38-летнего олимпийского чемпиона Александра Волкова, который только после сезона-2022/2023 завершил карьеру игрока.

Ранее стало известно, что тренер Борис Колчин, приведший «Белогорье» к пятому месту в чемпионате России, покинул свой пост по состоянию здоровья.

«Мы очень благодарны Борису Николаевичу Колчину и Сергею Алексеевичу Брусенцеву за эти два замечательных сезона. Они проделали большую и успешную работу.

Сейчас мы хотим обновить тренерский штаб, так как сегодня играет уже новое поколение, идут новые веяния в волейболе, и нашему клубу, наверное, тоже необходимо этому соответствовать.

Мы хотим идти вперёд, двигаться дальше, поэтому возникла идея пригласить молодого и амбициозного тренера со своим видением современного волейбола. Мы выбрали Александра Волкова. Немало общались с ним по этому поводу, и мне понравились его видение, настрой, честолюбие. Человек жаждет быть тренером, а так как наши с ним взгляды по поводу игры и перспективы команды на будущее совпадают, мы решили пойти ему навстречу. У Александра Волкова огромный игровой и в целом волейбольный опыт, большой авторитет, что, как я надеюсь, поможет ему быстро переориентироваться на тренерскую профессию», — приводит слова Тетюхина пресс-служба «Белогорья».

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