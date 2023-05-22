Сергей Тетюхин объяснил, почему выбрал Александра Волкова новым наставником «Белогорья»

Директор волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин прокомментировал назначение новым главным тренером «львов» 38-летнего олимпийского чемпиона Александра Волкова, который только после сезона-2022/2023 завершил карьеру игрока.
Ранее стало известно, что тренер Борис Колчин, приведший «Белогорье» к пятому месту в чемпионате России, покинул свой пост по состоянию здоровья.
«Мы очень благодарны Борису Николаевичу Колчину и Сергею Алексеевичу Брусенцеву за эти два замечательных сезона. Они проделали большую и успешную работу.
Сейчас мы хотим обновить тренерский штаб, так как сегодня играет уже новое поколение, идут новые веяния в волейболе, и нашему клубу, наверное, тоже необходимо этому соответствовать.
Мы хотим идти вперёд, двигаться дальше, поэтому возникла идея пригласить молодого и амбициозного тренера со своим видением современного волейбола. Мы выбрали Александра Волкова. Немало общались с ним по этому поводу, и мне понравились его видение, настрой, честолюбие. Человек жаждет быть тренером, а так как наши с ним взгляды по поводу игры и перспективы команды на будущее совпадают, мы решили пойти ему навстречу. У Александра Волкова огромный игровой и в целом волейбольный опыт, большой авторитет, что, как я надеюсь, поможет ему быстро переориентироваться на тренерскую профессию», — приводит слова Тетюхина пресс-служба «Белогорья».
- 22 мая 2023
-
19:03
-
17:19
-
11:39
-
10:40
-
10:40
-
10:05
-
09:50
-
08:15
- 21 мая 2023
-
23:00
-
22:00
-
09:54
-
09:30
- 20 мая 2023
-
11:26
- 19 мая 2023
-
15:39
-
15:21
- 18 мая 2023
-
13:32
- 17 мая 2023
-
18:44
-
15:13
-
13:50
-
09:55
-
09:40
- 16 мая 2023
-
16:10
-
11:46
-
10:38
-
10:28
- 15 мая 2023
-
18:35
-
18:11
-
17:55
-
17:43
-
15:05
-
13:08
-
11:06
- 14 мая 2023
-
19:09
-
18:55
-
17:39