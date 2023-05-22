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Волейболистка Арина Федоровцева ответила критикам своего переезда в Турцию

Волейболистка Арина Федоровцева ответила критикам своего переезда в Турцию
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19-летняя российская волейболистка Арина Федоровцева ответила хейтерам, которые критиковали её за переезд в Турцию. В России доигровщица выступала за казанское «Динамо-Ак Барс», вызывалась в национальную команду страны.

В составе «Фенербахче» Федоровцева стала чемпионкой Турции 2023 года и была признана лучшей нападающей финальной стадии соревнований.

«Я это делаю для своего развития, чтобы максимально развиться. Лига Турции сейчас самая сильная в мире – это 100%. Две команды играли в финале Лиги чемпионов, три были в полуфинале. Это показывает определённый уровень. И опять же я это делаю для себя, чтобы потом со сборной России я смогла показать максимальный результат, на который я наработаю», — сказала Федоровцева в эфире «Матч ТВ».

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