Волейболистка Арина Федоровцева ответила критикам своего переезда в Турцию

19-летняя российская волейболистка Арина Федоровцева ответила хейтерам, которые критиковали её за переезд в Турцию. В России доигровщица выступала за казанское «Динамо-Ак Барс», вызывалась в национальную команду страны.

В составе «Фенербахче» Федоровцева стала чемпионкой Турции 2023 года и была признана лучшей нападающей финальной стадии соревнований.

«Я это делаю для своего развития, чтобы максимально развиться. Лига Турции сейчас самая сильная в мире – это 100%. Две команды играли в финале Лиги чемпионов, три были в полуфинале. Это показывает определённый уровень. И опять же я это делаю для себя, чтобы потом со сборной России я смогла показать максимальный результат, на который я наработаю», — сказала Федоровцева в эфире «Матч ТВ».