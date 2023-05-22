Волейболистка Федоровцева: мы бы на Олимпиаде показали хороший уровень
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Российская волейболистка «Фенербахче» Арина Федоровцева высказалась об отстранении россиян от участия в командных видах спорта на международных турнирах и, скорее всего, на Олимпиаде 2024.
«Отстранение — большой удар не только по волейболу, но и по всему российскому спорту. Мне особенно обидно за нашу сборную, потому что могу сказать с уверенностью, что у нас очень хорошие игроки. Мы бы на Олимпиаде показали хороший уровень. Но, к сожалению, как получилось. Мы бы не были профессиональными спортсменами, если бы такие трудные моменты заставляли нас терять мотивацию. В первую очередь — держать себя в тонусе и форме, чтобы, когда нас допустят, показать определенный уровень», — приводит слова Федоровцевой «Матч ТВ».
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