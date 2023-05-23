Блокирующая Ирина Королёва покидает волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс»

Российская волейболистка, центральная блокирующая Ирина Королёва покинула женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» (Казань). Спортсменка выступала за команду с 2016 года.

Королёва провела в составе «Динамо-Ак Барс» семь сезонов. За карьеру в Казани волейболистка вместе с клубом завоёвывала золото чемпионата России в сезоне-2019/2020, а также дважды добивалась в Суперлиге серебра и один раз — бронзы. Всего «Динамо-Ак Барс», помимо Суперлиги, за это время выиграл ещё восемь различных трофеев: Кубок Европейской конфедерации волейбола в сезоне-2016/2017, пять Кубков России и два Суперкубка страны.

В общей сложности Ирина Королёва провела за команду 271 официальный матч: это самое большое число игр за один клуб в карьере спортсменки.

В этом сезоне «Динамо-Ак Барс» занял пятое место в женской Суперлиге России по волейболу.