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«Когда-то говорил: никогда не буду тренером». Волков — о назначении тренером «Белогорья»

«Когда-то говорил: никогда не буду тренером». Волков — о назначении тренером «Белогорья»
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Бывший блокирующий волейбольного клуба «Зенит-Казань», олимпийский чемпион 2012 года, ныне — главный тренер «Белогорья» Александр Волков рассказал об отношении к тренерству и о том, как он получил приглашение от команды из Белгорода.

«Помню, когда-то говорил, что никогда в жизни не буду тренером. Меня спрашивали, останусь ли в волейболе. А я отвечал, что меня уже тошнит от волейбола – куда там! Но во время работы с Вербовым (Алексей Вербов — главный тренер казанского «Зенита». — Прим. «Чемпионата») снова начал получать удовольствие от волейбола. Когда работа тебя эмоционально не съедает, начинаешь смотреть на неё по-другому. Мысли о тренерстве начали посещать по ходу нынешнего сезона, особенно когда в январе снова начал мучиться с коленом. И именно в этот момент позвонил Сергей Юрьевич Тетюхин (экс-волейболист, президент волейбольного клуба «Белогорье». — Прим. «Чемпионата»). По большому счёту это был случайный звонок.

Он звонил по другому вопросу. Потом спросил, какие у меня планы. Говорю: «Казань не оставляет, колено болит, готов стать вашим тренером». Он сказал, что меня услышал и подумает. И по тону этой фразы я понял, что он говорит абсолютно серьёзно и действительно рассмотрит этот вариант. Потом было ещё много разговоров: я выразил желание работать, а он – доверить мне команду.

Наверное, ключевой фактор в том, что Тетюхин знает образ моих мыслей и уверен, что у меня получится. «Белогорье» искало молодого тренера на долгосрочную перспективу. Я по ходу карьеры работал с огромным множеством тренеров, понимаю, какие методы существуют. С упражнениями и теоретической базой тоже проблем нет. Конечно, я безмерно благодарен за такое доверие и сделаю всё, чтобы вернуть «Белогорью» былые высокие позиции.

Страха нет. Это вредное чувство. Самый большой враг что на площадке, что в жизни. Волнение, безусловно, есть. Я уже два месяца плохо сплю.

Всё зависит от команды, от людей. Точно не буду односторонним. Я сейчас не могу сказать, каким буду тренером. Возможно, кому-то понравится, кому-то – нет. Я всю карьеру что-то подсказывал тренерам, учил партнёров, пытался всем помочь, считал, что знаю больше них. Теперь есть возможность продемонстрировать свои знания волейбола», — приводит слова Александра Волкова издание «Спорт Бизнес Online».

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