Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Диагональный «Модены» Максим Сапожков: соскучился по маминым блюдам

Диагональный «Модены» Максим Сапожков: соскучился по маминым блюдам
Аудио-версия:
Комментарии

Диагональный итальянской «Модены» Максим Сапожков рассказал о возвращении в Россию на сборы национальной команды.

Минувший сезон Сапожков также провёл в Италии, выступая за команду «Верона».

«Скучал по России. Мечтал поскорее приехать, соскучился по домашней еде, по маминым блюдам. В гостях вкусно, но дома лучше. Был рад, что национальная команда заметила мои старания в Италии и пригласила на сборы. Ожидаю, что сборы закончатся без травм – буду восстанавливаться», — сказал Сапожков в интервью телеграм-каналу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Сапожков – самый высокий волейболист России, его рост 220 см. Карьеру начинал в академии «Локомотива», затем перешёл в чемпионат Болгарии, в «Монтану». Едва Максим успел заиграть в первой команде «Локомотива», как интерес к нему проявила «Югра-Самотлор». После результативного отрезка в клубе из Нижневартовска в сезоне-2022/2023 диагональный оказался в итальянской «Вероне».

Материалы по теме
Российский гигант зажигает в Италии! Волейболиста подписал самый титулованный клуб страны
Российский гигант зажигает в Италии! Волейболиста подписал самый титулованный клуб страны
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023