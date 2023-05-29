Диагональный «Модены» Максим Сапожков: соскучился по маминым блюдам

Диагональный итальянской «Модены» Максим Сапожков рассказал о возвращении в Россию на сборы национальной команды.

Минувший сезон Сапожков также провёл в Италии, выступая за команду «Верона».

«Скучал по России. Мечтал поскорее приехать, соскучился по домашней еде, по маминым блюдам. В гостях вкусно, но дома лучше. Был рад, что национальная команда заметила мои старания в Италии и пригласила на сборы. Ожидаю, что сборы закончатся без травм – буду восстанавливаться», — сказал Сапожков в интервью телеграм-каналу Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Сапожков – самый высокий волейболист России, его рост 220 см. Карьеру начинал в академии «Локомотива», затем перешёл в чемпионат Болгарии, в «Монтану». Едва Максим успел заиграть в первой команде «Локомотива», как интерес к нему проявила «Югра-Самотлор». После результативного отрезка в клубе из Нижневартовска в сезоне-2022/2023 диагональный оказался в итальянской «Вероне».