Екатерина Енина перешла в «Динамо-Ак Барс»

«Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» рад сообщить о подписании контракта с центральной блокирующей Екатериной Ениной.
Такой игрок, как Екатерина, в дополнительном представлении вряд ли нуждается. Любители волейбола в России и за ее пределами хорошо знают об ее умении доминировать у сетки и наглухо закрывать даже самых опасных нападающих. Уже 6 сезонов подряд команды Ениной попадают в призеры чемпионата страны, а этой весной она впервые в карьере стала чемпионкой России, внеся большой вклад в успех московского «Динамо».
Также в прошлом сезоне Екатерина стала обладательницей Кубка страны и чемпионкой Всероссийской Спартакиады в составе сборной Москвы», — говорится в сообщении пресс-службы казанского «Динамо».
Напомним, что Енина приняла участие в Олимпийских играл 2021 года в Токио, где набрала 4 очка в 4 играх.
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